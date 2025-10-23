ロシアは22日朝にかけてウクライナの首都キーウを含む各地をミサイルなどで攻撃し、子ども2人を含む6人が死亡しました。北東部のハルキウでは、子どもたちがいる幼稚園に無人機が突っ込みました。21日にウクライナ北東部のスムイで撮影された映像では、飛んできたロシア軍の無人機が地上付近で爆発しました。ロイター通信はこの攻撃で9人がケガをしたと報じています。ウクライナ軍によりますと、ロシア軍は21日夜から22日朝にかけ