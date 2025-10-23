寝具ブランド「猫フィール 」から、ニャンともかわいい新商品、まるで猫！のようなモフモフ「着ぐるみこたつ」が発売されました。肌触りの良さにこだわった寝具として、2022年10月に誕生した「猫フィール」。「まるで猫を撫でているような手触り」へのこだわりを追求した商品はSNSでも話題に。そんな「猫フィール」から新登場の本アイテムは、「猫×こたつ×着ぐるみ」という、これまでにない新しい発想から誕生。猫はこたつに入る