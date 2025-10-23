「ＳＰＥＥＤ」メンバーで自民党参院議員の今井絵理子氏が内閣府大臣政務官を退任したことを報告した。２３日までに自身のＸ（旧ツイッター）やインスタグラムのストーリーズを更新。２２日の投稿で「本日、内閣府大臣政務官としての任期を終え、退任式を迎えました」と伝えた。Ｘでは活動を振り返り「この一年間、沖縄・北方対策、地方創生、消費者行政、食品安全など、多岐にわたる分野に携わる貴重な機会をいただきました