◆みやざきフェニックス・リーグ広島―巨人（２３日・天福）みやざきフェニックス・リーグの広島戦は、グラウンドコンディション不良のため中止となった。２２日の阪神戦に続く２戦連続の中止となり、選手たちは宮崎市内の木の花ドームで２４日の次戦へ向けて調整。投手はブルペン投球、野手はノックや打撃練習を行った。同リーグは今月６日に開幕し、同２７日まで２２日間にわたって開催される。巨人は、ここまで１２試合で