前編：SVリーグ２年目、新天地でスタートを切る注目選手たち2024年の秋からバレーボールの国内リーグが生まれ変わり、SVリーグとしてスタートを切ってから２回目のシーズン開幕を迎える。2023年には、2030年までに「世界最高峰のバレーボールリーグ」へと成長するためさまざまな計画が発表されていたが、そのなかのひとつが選手のプロ化だ。来年度より、各クラブに所属する選手の"過半数がプロ契約選手であること"が必須条件と