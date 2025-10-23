合同会社アンズ＆sが、海外からの旅行者と日本在住の多言語人材をつなげる新サービス「Japaner」を2025年10月20日(月)より本格的に提供開始しました。多様化する訪日外国人観光客のニーズに応え、観光ガイドだけでなく、買い物同行やメニュー翻訳など、きめ細やかなサポートを提供します。サービス開始に伴い、パーソナルガイドとして活躍する日本人・在日外国人の募集も開始されています。 アンズ＆s 訪日外国人向けパーソナ