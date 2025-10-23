インターシステムズジャパン株式会社は、サプライチェーンにおけるデータ活用をテーマにしたセミナー「データ活用が拓くサプライチェーンの新潮流〜標準化・リアルタイムデータ・AIで変わるダイナミックSCM〜」を2025年11月11日(火)に開催します。会場は東京ミッドタウン八重洲で、参加費は無料（事前登録制）です。近年ますます重要性を増すサプライチェーンの強靭化と効率化について、専門家が最新動向や先進事例を解説します。&