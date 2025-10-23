◇欧州チャンピオンズリーグ1次リーグ第3戦モナコ0―0トットナム（2025年10月22日モナコ）モナコ（フランス）のMF南野拓実はホームで行われたトットナム（イングランド）戦で決定機を逃し、試合は0―0で引き分けた。後半25分から出場した日本代表アタッカーは同34分、左からの浮き球の折り返しに右足を伸ばして飛び込んだが、シュートはクロスバーを超えた。3分後に右からの折り返しに右足を合わせたシュートはわずかに