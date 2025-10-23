タレントのはるな愛（53）が21日、Instagramを更新。ラフな装いで写る無防備な姿や、ピンクのドレス姿など、海外での写真を複数枚公開し、「少女みたい！」「かわちぃ」など、様々な反響が寄せられている。【映像】“少女みたい”海外での姿（複数カット）19日に更新したInstagramで、「今回で４回目の出演です！アメリカの盛り上がりは やばい！！」とつづり、南カリフォルニア最大級の日本文化フェスティバルに出演した様子