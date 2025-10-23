Hajimariは10月22日、「生成AI活用に関する実態調査」の結果を発表した。調査は2025年9月、ビジネスパーソン861名を対象にインターネットで行われた。○「AI利用はこっそり」全く隠していない人は4割のみ生成AIを使っていることを同僚や上司に隠したことはありますか?業種・職種を問わず、20〜60代のビジネスパーソン861人にAI活用の実態を調査した。その結果、AIを利用している人は約45%(387人)、利用していない人は約55%(474人)