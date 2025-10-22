とちぎテレビ 栃木県足利市のあしかがフラワーパークでは、この時期恒例の５００万球を超えるイルミネーションの点灯が１８日から始まりました。 今年で２４回目を迎えた、あしかがフラワーパークのイルミネーションイベント「光の花の庭」。 今年のテーマは「その香り、春の記憶」…光と香りに包まれるイマ―シブ型、五感に訴えかけるイルミネーションです。 園内