22日午後、秋田市の桜小学校の近くの住宅街でクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと22日午後2時15分ごろ、秋田市桜三丁目に住む70代の女性が自宅の中から市道にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約50センチです。桜小学校まで100メートルほどの住宅街で、警察が注意を呼びかけています。