22日夕方、秋田市手形のコミュニティセンターの駐車場でクマ1頭が目撃されました。近くには旭川小学校もあり、警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと22日午後4時50分ごろ、秋田市手形字中台の旭川地区コミュニティセンターの駐車場に、体長約1メートルのクマ1頭がいるのが目撃されました。車に乗っていた旭川小学校の児童の保護者が目撃したもので、旭川小学校までは約70メートル