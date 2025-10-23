22日夜、大仙市大曲の東大曲小学校の敷地内でクマ2頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大仙警察署の調べによりますと22日午後8時10分ごろ、大仙市大曲字下高畑の市道を歩いていた50代の男性が、東大曲小学校の敷地内にクマ2頭がいるのを目撃しました。クマはいずれも体長が約50センチだということです。警察が注意を呼びかけています。