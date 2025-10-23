石川県白山市の北陸自動車道で23日、トラックが炎上し、車6台が関係する事故がありました。この影響で北陸自動車道は美川ICと白山ICの間の上下線で通行止めとなっています。23日午前8時50分ごろ、白山市石立町の北陸自動車道上り線で男性から「トラックのキャビンから火が出ている」と消防に通報がありました。消防によりますと、火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、トラック1台と乗用車5台の合わせて6台が事故に巻き込ま