ウェザーニューズは10月22日、2025年夏のゲリラ雷雨の発生回数と、「ゲリラ雷雨まとめ調査」の結果を発表した。○今夏のゲリラ雷雨、合計88,100回発生今年の夏(7月1日〜9月30日)の全国のゲリラ雷雨の発生回数は合計88,100回で、昨年(78,945回)と比べると1.1倍となり、やや増加したもののほぼ昨年並の発生数となった。都道府県別の発生回数を昨年と比べると、東北から近畿、四国は昨年並のところが多く、北海道や中国、九州は昨年よ