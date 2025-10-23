なぜ、人間は勝手な思い込みをして判断を間違えるのか。オムデンケン理論（オランダ発のフリップ思考）の提唱者であるベルトルド・ガンスターさんは「ある情報にフォーカスすると脳は無関係な情報を締め出そうとする傾向がある」という――。※本稿は、ベルトルド・ガンスター『ひっくり返す』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／calvindexter加工＝プレジデントオンライン編集