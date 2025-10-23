ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（49）が23日、自身のXを更新。危険なごみについて語った。滝沢は「後輩の清掃車が火災になりました」と報告し「原因はライターだったそうです」とつづった。「出来たらガスを抜いていただけたら嬉しいです」と呼びかけ「火をつけた後に息をかけて消して、テープでとめるとガスが抜けます」と捨て方を指南。「清掃員にわかりやすいようにまとめてくれても助