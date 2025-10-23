札幌市は2025年10月23日、札幌市西区西野にある「西野すみれ公園」にクマ2頭が出没し居座っていることから、緊急銃猟に向けた通行制限と避難誘導を開始しました。23日午前8時20分ごろ、西野すみれ公園で道路作業中の50代男性が体長約1メートルの子グマ2頭を目撃しました。この2頭が居座っていることから、「市民への緊急の危険があり、銃猟以外に危険を排除することができない」ため判断したということです。 通行制限の