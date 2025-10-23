ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は10月23日より、大粒の広島県産牡蠣を堪能することができる「牡蠣フライフェア」を開催している。ビッグボーイ「牡蠣フライ&大俵ハンバーグ」(200g)同フェアでは、大粒で身がぷりっぷりの広島県産牡蠣を使用したサクサクの「牡蠣フライ」が登場。磯の香りが鼻に抜け、噛めば噛むほど濃厚な旨みが口の中に広がる味わいで、タルタルソースはも