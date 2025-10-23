下げ幅が一時900円を超えた日経平均株価を示すモニター＝23日午前、東京・東新橋23日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続落した。下げ幅は一時900円を超え、4万9000円を割り込んだ。米国と中国の間の貿易摩擦激化への懸念が再燃し、投資家心理が冷え込んだ。午前10時現在は前日終値比663円31銭安の4万8644円48銭。東証株価指数（TOPIX）は20.71ポイント安の3245.72。トランプ米大統領が米国製ソフトウエアを搭