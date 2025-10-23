「アイズオフ」運転技術を搭載したＧＭ車の車内のイメージ図/General Motorsニューヨーク（ＣＮＮ）米ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）は、新たな「アイズオフ」運転技術が２０２８年から利用可能になると発表した。この構想の一環として、来年には会話型人工知能（ＡＩ）技術も導入するという。ＧＭ幹部らが２２日、ニューヨークで明らかにした。メアリー・バーラ最高経営責任者（ＣＥＯ）は、ドライバーが運転から目を離せる「アイ