©GettyImages第１章でルッキズムの問題を完璧に描く最初にぐさり、それからじわじわ、という構成が最大の美点だと思うのである。実石沙枝子『マッドのイカれた青春』（祥伝社）は、読んでいるうちにどんどん好感度が増す小説だ。5章とエピローグにあたる短い1章から成る作品である。それぞれの章で視点人物は異なる。第1章「季子（きこ）の奇行の理由を聞こう」は、自宅から遠く離れたイチコーと呼ばれる高校に合格した