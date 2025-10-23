台風24号(フンシェン)は、10月23日(木)午前9時に南シナ海で熱帯低気圧に変わりました。台風24号熱帯低気圧に変わりました台風24号(フンシェン)は、18日(土)午前3時にフィリピンの東で発生しました。その後、台風24号は西よりに進み、フィリピンを通過した後、今日23日(木)午前9時に、南シナ海で熱帯低気圧に変わりました。なお、この台風による日本への直接的な影響はありませんでした。