テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２３日、高市早苗新政権について特集した。番組内では２７日にドナルド・トランプ米大統領が６年ぶりに来日することを紹介。高市首相と日米首脳会談を開く方向であることを伝えた。これにコメンテーターの玉川徹氏は「トランプ大統領という存在に関してはいろいろ思うところはある」とひとこと。「今、アメリカでは『王様はいらない』というキャッチフレー