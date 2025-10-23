22日の朝、大仙市の南外小学校の敷地内でクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大仙警察署の調べによりますと22日午前9時15分ごろ、大仙市南外字田中田の南外小学校を訪れた50代の女性が、駐車場にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1.5メートルだということです。警察が注意を呼びかけています。