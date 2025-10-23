22日午後、大仙市協和の認定こども園の敷地内でクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大仙警察署の調べによりますと22日午後1時ごろ、大仙市協和荒川字下谷地の認定こども園、協和まほろばこども園の関係者が、こども園のグラウンドにいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約80センチだということです。警察が注意を呼びかけています。