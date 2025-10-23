22日夕方、大仙市の協和小学校の近くでクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大仙警察署の調べによりますと22日午後4時ごろ、大仙市協和境字岸館で児童の下校の見守り活動をしていた50代の男性が、市道を横断するクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約80センチです。近くの民家までは約20メートル、協和小学校までは約120メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。