22日の三重県内は冷たい雨が降り、最低気温は、各地で今シーズンで最も低くなりました。冷たい空気が流れ込んでいる影響で、気温が急降下しました。朝の最低気温は、四日市市で11.3℃、津市で13.1℃など、県内全ての気温観測点で今シーズン最低を記録しました。また、日中は気温が上がらず最高気温は、未明に観測した所が多く、伊賀市上野で13.1℃と12月上旬並みとなったほか、四日市市で14.2℃、津市で15.8℃と11月下旬並みとなり