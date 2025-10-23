日本画や洋画など様々なジャンルの作品を一度に楽しめる美術祭が、22日から三重県津市の松菱で始まりました。会場には日本画や洋画、現代アートなど約500点の作品が展示・販売されています。日本画の巨匠・東山魁夷がせんさいな色彩で描いた季節を感じる風景画や、平山郁夫が柔らかなタッチで壮大な景色を描いた版画のほか、三重県出身の作家の掛け軸なども展示されています。また、1月から12月までそれぞれの季節の花を描いたこち