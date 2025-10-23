ダンナさんが何気なくスマホを触っている姿に、「ちょっと困るな」「正直イラッとする」と感じたことはありませんか？今回ママスタセレクトでは「ダンナさんのスマホの使い方で、困ったり腹が立ったりするときはありますか？」というアンケートを実施。選択肢に「ある」「ない」「その他」の3つを設定して問いかけました。約6割の妻が「困った・腹が立った」経験ありもっとも多かった回答は「ある」と答えたママたちで全体の59.4