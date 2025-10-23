アメリカのトランプ大統領は22日、ロシアのプーチン大統領との首脳会談を中止したことを明らかにしました。新たにロシアへの経済制裁を発表するなど圧力強化に踏み切りました。トランプ大統領は22日、「プーチン大統領との会談は中止した。適切でないと判断した。目指すべき場所に到達できるとは思えなかった」と述べ、プーチン大統領と合意していたハンガリーでの首脳会談について、中止したことを明らかにしました。プーチン氏に