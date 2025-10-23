中止の可能性が報じられていたPGAツアーの2026年シーズン開幕戦「ザ・セントリー」について、PGAツアーは22日、開催中止を正式に発表した。≪写真≫松山英樹の開幕戦Vに貢献した“新ブラックパター”の正体は？2025年大会を制したのは松山英樹であり、これにより松山のタイトルディフェンドの可能性は2027年大会へと持ち越されることになる。2026年シーズンは、1月15?18日にハワイ州ホノルルのワイアラエCCで行われる「ソニー・オ