＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン初日◇23日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞女子の国別対抗戦が開幕した。予選プールBのチームジャパンは、山下美夢有＆竹田麗央ペアが全体第1組の午前9時15分にティオフを迎えた。【対戦表】日本代表の相手は？ゴルフ強豪国がズラリオープニングマッチは山下＆竹田VS世界選抜のリディア・コ（ニュージーランド）＆チャーリー・ハル（イングランド）。そ