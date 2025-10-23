大阪市此花区の路上で１０月２１日、高齢の女性が首を絞められ、高級腕時計「ロレックス」を奪われた事件で、警察は神戸市の会社員の男を逮捕しました。強盗傷害の疑いで逮捕されたのは神戸市東灘区の会社員・宮本康平容疑者（２９）です。警察によりますと宮本容疑者は２１日午後４時ごろ、大阪市此花区高見の路上で帰宅中の女性（７６）に対し、背後から両腕で首を絞めて気を失わせ、高級腕時計「ロレックス」１点を奪った