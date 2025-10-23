大阪府枚方市のアパートの一室で１０月２２日、４８歳の男が女性を人質に取って立てこもり、約１４時間後に逮捕されました。監禁の疑いで逮捕されたのは、住居・職業不詳の末次透容疑者（４８）です。末次容疑者は２２日午前９時ごろから約１４時間にわたり、枚方市のアパートの一室で住人の４２歳の女性を不法に監禁した疑いがもたれています。末次容疑者は現場の部屋で女性と同棲していたとみられ、警察が別の事件の捜査