全国各地でクマによる被害が後を絶ちません。北海道ではゴミステーションが川に落ち、富山市や秋田市では木の上までクマが登って実を食べていました。クマを引き寄せるモノのうち、71％と圧倒的に多かった果物は何でしょうか？有効な対策を考えます。■22日も…全国各地でクマ被害森圭介アナウンサー「今年度のクマによる死者数は22日時点で9人と、過去最多となりました。この日も全国各地でクマによる被害が相次いでいます」「