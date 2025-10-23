ＡＫＢ４８の奥本カイリ（１８）が、特技のギターと歌で存在感を高めている。１９期研究生として加入から約１年半ながら、憧れの元ＮＭＢ４８でシンガー・ソングライターの山本彩（３２）ともコラボするなど才能を発揮。グループにも貢献していく思いを語った。山本との夢のコラボ。ギターの弾き語りで「３６５日の紙飛行機」を歌い、「すごい緊張した。尊敬、憧れている先輩を目の前にして一回も目を合わせられなかった。山本