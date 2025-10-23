final「A10000」専用チューニングのリケーブル「BSEP for A10000」 Brise Audioは、finalの最上位イヤフォン「A10000」のために専用チューニングしたというリケーブル「BSEP for A10000」を、10月23日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は280,000円前後。プラグタイプは全4種類。 BSEP for A10000- 5極Φ4.4mm L型プラグ【型番：BSEPA10K-L544】 BSEP for A10000- 3極Φ3.