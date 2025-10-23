ある夫婦の離婚をめぐる“戦争”を描いたブラック・コメディとして大ヒットした『ローズ家の戦争』。この映画を監督ジェイ・ローチ、ハリウッドきっての実力派、オリヴィア・コールマン＆ベネディクト・カンバーバッチ主演で待望の再映画化となった『ローズ家〜崖っぷちの夫婦〜』が、いよいよ今週末10月24日（金）に公開となります。順調なキャリア、可愛い子供たち、完璧な家庭生活に彩られ、誰がどう見ても順風満帆な夫婦。しか