JAXA＝宇宙航空研究開発機構は2025年10月20日付で、温室効果ガス・水循環観測技術衛星「いぶきGW（GOSAT-GW）」初期機能確認運用期間を終了し、定常運用へ移行したことを発表しました。観測データの校正検証を経て定常観測運用へ【▲ 温室効果ガス・水循環観測技術衛星「いぶきGW（GOSAT-GW）」のCGイメージ（Credit: JAXA）】「いぶきGW」は、水循環に関する観測を行う「高性能マイクロ波放射計3（AMSR3）」と、温室効果ガスを観