女優の柏木由紀子（77）が23日までに自身のインスタグラムを更新。仲良しの美人女優とのランチショットを披露した。「涼しくなったのでチーズフォンデュで和歌子ちゃんとおうちランチにしました」と書き出すと、キッチンでの自身とかねて親しくしている女優・酒井和歌子との2ショットをアップ。「野菜やパンにチーズをつけながらおしゃべりも弾み美味し楽しいランチになりました」とつづると、ハッシュタグでは「ゆきわ