東アフリカのウガンダでバスなど4台が絡む事故があり、少なくとも46人が死亡しました。AP通信によりますと、22日、ウガンダの首都カンパラと北部の都市グルを結ぶ幹線道路で、バスが他の車を追い越そうとした際に対向車線を走ってきたもう1台のバスと正面衝突する事故がありました。付近を走っていた2台の車も巻き込まれたということです。地元警察はこの事故で少なくとも46人が死亡したほか、複数の負傷者が病院に搬送されたとし