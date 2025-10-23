塩水港精糖は大幅続伸し、２００５年以来となる２０年ぶりの高値をつけた。２２日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想の修正を発表した。売上高予想をこれまでの３１９億円から３２２億円（前期比１．０％減）、営業利益予想を２１億円から２５億円（同１３．２％減）、最終利益予想を１６億円から２４億円（同１２．４％増）に引き上げた。最終利益は減益予想から一転して過去最高益を見込んでおり、好感した買いが流入し