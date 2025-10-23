ＦＲＯＮＴＥＯが４日続伸している。同社はきょう午前９時ごろ、明治ホールディングス傘下のＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマと人工知能（ＡＩ）技術を活用したドラッグリポジショニングに関するプロジェクトを開始したと発表。これが材料視されているようだ。 ドラッグリポジショニングとは、既存・開発中の医薬品・創薬モダリティを活用し、当初想定していた疾患とは異なる疾患に転用すること。このプロジェクトで