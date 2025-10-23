ヤマトインターナショナルは３日ぶりに反発している。投資ファンドのシルバーケイプ・インベストメンツ（ケイマン諸島）が２２日の取引終了後、関東財務局に変更報告書を提出した。株式保有割合が１２．７９％から１３．８５％に上昇しており、思惑的な買いが入っている。報告義務発生日は１０月１５日。保有目的は「純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある」とする。 出所：MINKABU PRESS