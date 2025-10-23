イギリス映画『Sebastian（原題）』が、『SEBASTIAN セバスチャン』の邦題で2026年1月9日よりシネマート新宿、シアター・イメージフォーラム、テアトル梅田ほかで公開されることが決定した。 参考：ベルギー映画『ナイトコール』本編冒頭映像公開スリリングな逃走劇の“始まり”が 2024年サンダンス映画祭で上映された本作は、セックスワーカーたちの新しい価値観にフォ&