プリモグローバルホールディングスはブライダルジュエリーの企画・販売を手掛ける。顧客に寄り添ったマーケティングなどが奏功し、来店客数の増加が業績を牽引している。 ２６年８月期通期の連結業績予想は、売上収益が前期比７．１％増の３００億円、営業利益が同１６．５％増の３６億５０００万円となる見通し。国内ではブランド力・営業力の強化や業務効率化を図り、海外では中国での新規出店の