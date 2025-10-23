三洋工業は高い。連日で年初来高値を更新した。２２日取引終了後、２２万株（自己株式を除く発行済み株数の７．３２％）を上限に２３日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で自社株を取得すると発表。これが好感されている。 買い付け価格は２２日終値の４３６５円。東証の自己株式立会外買付取引情報によると、三洋工は予定通り買い付けを実施し、２０万１０００株を取得した。 出