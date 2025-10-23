午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８７２、値下がり銘柄数は６５３、変わらずは８５銘柄だった。業種別では３３業種中１０業種が上昇。値上がり上位に鉱業、不動産、パルプ・紙、石油・石炭など。値下がりで目立つのは電気機器、精密機器、鉄鋼など。 出所：MINKABU PRESS